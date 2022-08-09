بايدن يوقع على قانون الاستثمار في أشباه الموصلات

المصدر: ا ف ب

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الثلاثاء" على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك انتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

أكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز "موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين".

كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس في نهاية يوليو عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.

يمثل تمرير هذا القانون بالنسبة لجو بايدن انتصاراً تم انتزاعه بعد معركة طويلة وأخباراً سارة مع اقتراب انتخابات نصف الولاية.

وكان قد علق في بيان عقب تصويت الكونغرس على أنه "سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويخلق وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية".

عانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات.



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