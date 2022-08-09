حرية بنكهة القمح.. إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أبحرت سفينتا حبوب جديدتان اليوم الثلاثاء من أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن سفينتين أخريين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورنومورسك الأوكراني اليوم الثلاثاء، في إطار اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية.

وأضافت أن السفينة (أوشن لايون) غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة 64720 طنا من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية (رحمي ياجتشي) 5300 طن من مسحوق دوار الشمس إلى إسطنبول في تركيا.

وغادرت أمس الإثنين، سفينتان تحملان الذرة وفول الصويا من ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود اليوم الاثنين، ليرتفع المجمل إلى عشرة منذ غادرت أول سفينة الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع روسيا لفك الحصار على صادرات الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أمس الإثنين.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء بل وتفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف إن أوكرانيا ستبدأ قريبا أيضا تصدير الحبوب من ميناء بيفديني على البحر الأسود، في خطوة ستتيح لها تصدير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن من البضائع والسلع شهريا.

وفي وقت السلم، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا من موانئها على البحر الأسود وساحل بحر آزوف.

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