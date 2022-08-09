تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحيّة لسلاح المدفعية في محاكاة لصد هجوم على الجزيرة

المصدر: أ ف ب

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بدأ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية اليوم الثلاثاء في محاكاة لصد هجوم دفاعا عن الجزيرة عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس من موقع التدريبات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الثامن التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينغ تونغ الجنوبية بُعيد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، مضيفا أنها ستنتهي قرابة الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش.

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