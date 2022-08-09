ترامب يستغيث: مكتب التحقيقات الفدرالي "يداهم" مقر إقامتي الجميل في فلوريدا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الاثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، التي يملكها "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار ايه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي".

وأضاف ترامب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في العام 2024".

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