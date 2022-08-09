الصين وتايوان.. هل يكبح الاقتصاد التوتر الأمني؟

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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تواصلت الأجواء المتوترة في مضيق تايوان، أمس، مع تمديد الصين مناورات عسكرية كان مقرراً أن تنتهي أول من أمس، ما يشير إلى استمرار تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، حيث عبرت سنغافورة عن مخاوفها من «عاصفة تتجمع» بسبب التوترات بين الصين وأمريكا.

إلا أنه رغم الأجواء المتوترة، فإن تايوان بدت تميل إلى الاطمئنان بأن الأمور لن تخرج عن السيطرة، مستندة في ذلك إلى حجم الروابط الاقتصادية التي تربطها مع بكين.

وصرحت رئيسة خبراء الإحصاء بوزارة المالية التايوانية، بياتريس تساي، بأنه من غير المرجح أن يكون للإجراءات الاقتصادية الصينية ضد تايوان تأثير كبير على التجارة بين الاقتصادين بالوضع في الاعتبار تداخلهما الوثيق، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفرضت بكين قيوداً على تجارة تايوان الأسبوع الماضي شملت بعض واردات الأسماك والفواكه وصادرات الرمل عقب زيارة بيلوسي للجزيرة. وقالت تساي «صناعتا الإلكترونيات التايوانية والصينية معتمدتان على بعضهما البعض بشدة حالياً». وأضافت «وبالتالي نتوقع فرصة ضئيلة للغاية أن تفرض الصين عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على الشركات التايوانية بسبب علاقاتنا الاقتصادية القائمة على الاعتماد المتبادل بشدة».

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، حيث سجل التبادل التجاري ارتفاعاً بنسبة 26 % في عام 2021، لتصل إلى 328 مليار دولار.

مناورات متواصلة

إلى ذلك، واصلت الصين مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان. وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية أن «جيش التحرير الشعبي يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصدّ الغوّاصات والهجمات في البحر».

ورداً على سؤال، لم يؤكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، رسمياً إجراء تدريبات جديدة، لكنه شدد على أن رد فعل بكين كان «مشروعاً وعقلانياً وقانونياً». وقال خلال مؤتمر صحافي دوري «إنه تحذير لمثيري الشغب وكذلك درس لمؤيدي استقلال تايوان».

عاصفة تتجمع

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج من مغبة الحسابات الخاطئة فيما يتعلق بالتوترات في مضيق تايوان. وقال لي في كلمة بثها التلفزيون، إن أضراراً ستلحق بسنغافورة بسبب التنافس والتوتر الشديدين في المنطقة.

وقال «تتجمع عاصفة حولنا. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزداد سوءاً بسبب قضايا تستعصي على الحل، وشكوك عميقة، وتواصل محدود» بين البلدين. وأضاف «من غير المرجح أن يتحسن هذا الوضع في أي وقت قريب».

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