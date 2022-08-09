الإمارات تشدد على أهمية بناء القدرات للحفاظ على السلام في أفريقيا

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت الإمارات، إيمانها الراسخ بأهمية دعم جميع الجهود لبناء القدرات للحفاظ على السلام في أفريقيا، وترسيخ هذا الجهد في المنظور المحلي والوطني والإقليمي في القارة.

وأثنت الإمارات على الصين لمبادرتها وتخصيصها أول اجتماعات رئاستها مجلس الأمن خلال أغسطس الجاري لملف السلام في أفريقيا، مشددة على أن التركيز على بناء القدرات لاستدامة السلام في أفريقيا، يتطلب التواصل الفعال والأخذ في الاعتبار الآراء والأصوات والممارسات الأفريقية.

وأشارت الإمارات في بيانها الذي ألقاه السفير، محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى أنها سعت ومنذ قيام الاتحاد إلى بناء علاقات واسعة مع الشركاء في كل أنحاء القارة، لتزدهر هذه الشراكات وتصبح نموذجاً للتعاون الفعال في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن هذه الروابط الوطيدة المبنية على علاقات عميقة بدأت بين المنطقتين مع ترحيب دولة أفريقية عريقة للمسلمين الأوائل الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية بحثاً عن الأمان من الاضطهاد.

وشددت الإمارات على أهمية التركيز على التجارب الأفريقية من خلال ثلاث نقاط رئيسية، يتمثل أولها في أنه لا بد للسياقات المحلية أن تشكل جهود استدامة السلام.

وأوضحت دولة الإمارات، أن نهج «العدالة التصالحية» الذي قامت عليه لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، يعكس التقليد المحلي المعروف باسم «أوبونتو» الذي يركز على المجتمع والتعاطف والتعاون، فيما تعود جذور «لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي» إلى مجالس الحكماء التقليدية التي كانت محورية في حل النزاعات والحفاظ على السلام في أفريقيا عبر التاريخ، لافتة إلى إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية يجب أن يبدأ أولاً بالاستفادة من التراث الغني للقارة في مجال ممارسات حل النزاعات وبناء السلام.

جذور التحديات

ولفتت الإمارات، إلى أن جذور التحديات في أفريقيا وانعكاساتها كثيراً ما تمتد خارج حدود القارة، مشددة على ضرورة اعتراف مجلس الأمن الدولي بأن الحلول الأفريقية، وليس التحديات فقط، لها أبعاد عالمية، فضلاً عن أن جهود بناء السلام الدولية، والذي يركز على الحوار المجتمعي والشبكات النسائية والمصالحة، تعكس الممارسات الأفريقية، ما يجعل من دعم بناء القدرات للحفاظ على السلام في أفريقيا واجباً أخلاقياً في ظل تزايد ترابط وتشابك العالم، واستثماراً استراتيجياً سيعود بالفائدة على العالم بأسره.

تنمية مستدامة

وأكدت الإمارات، أن السلام المستدام يتطلب تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن الأزمات متعددة الأبعاد في مختلف أنحاء القارة تهدد بتراجع التقدم الذي تم إحرازه بصعوبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ما سيؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية وأوجه الضعف القائمة، فضلاً عن تسبب جائحة «كورونا» وأزمة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تحميل القطاع العام واقتصادات الدول الأفريقية أعباء هائلة، ما يوجب أن تكون حماية وضمان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية واستقرار أسعار الغذاء والطاقة في صلب أي جهد يهدف إلى الحفاظ على السلام. وشددت الإمارات على ضرورة اتباع المجتمع الدولي نهجاً يأخذ في الاعتبار هذه المتغيرات.

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