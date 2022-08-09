بلينكن: نريد شراكة حقيقية مع أفريقيا

المصدر: (بريتوريا - أ.ف.ب)

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أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد «شراكة حقيقية» مع أفريقيا، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في «تجاوز» نفوذ القوى العالمية الأخرى في القارة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور:«نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، لا نريد علاقة غير متوازنة، واشنطن لا ترى المنطقة على أنها آخر مكان للمنافسة بين القوى العظمى».

ووصل بلينكن أول من أمس إلى جنوب أفريقيا، المحطة الأولى من جولته في القارة الأفريقية التي من المقرر أن تضم كينشاسا وكيغالي وتستمر حتى الخميس. وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من زيارة نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى أفريقيا والتي شملت الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.

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