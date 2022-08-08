جوستافو بيترو.. أول رئيس يساري لكولومبيا يبدأ فترة ولايته

المصدر: د ب ا

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بدأ جوستافو بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، فترة ولايته التي تستمر أربعة أعوام أمس الأحد، حيث يواجه تحديات مالية سوف تصعب من مهمته في تطبيق البرامج الاجتماعية الفضفاضة التي يتوقعها أنصاره.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيترو يتولى السلطة واقتصاد بلاده يعاني من مستويات ديون قياسية، مما سوف يضطره لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة بين الإيفاء بتعهداته ومنع العجز النقدي من التصاعد والخروج عن السيطرة.

وفي أول اختبار كبير لقدرة بيترو على الحكم، قال وزير المالية خوسيه انتونيو اوكمبو إنه سوف يرسل مشروع قانون لإصلاح للضرائب للبرلمان اليوم الاثنين.

وسوف يظهر هذا المشروع مدى الدعم لبيترو بين النواب، كما أنه سوف يوضح ما إذا كان سوف يكون قادرا على تعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية أو ما إذا كان عدم توفر المال سوف يعرقل خططه.

يذكر أن بيترو ( 62 عاما) فاز في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، ليصبح أول شخصية يسارية يفوز بالرئاسة في كولومبيا، التي حكمها فقط المحافظون.

ومن المتوقع أن يغير انتخاب بيترو لرئاسة كولومبيا من العلاقات مع واشنطن في بوغوتا، التي تعد منذ عقود أقوى حليف لأمريكا في هذه المنطقة.

وقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن وبيترو بالفعل هاتفيا، وحتى قبل تنصيب بيترو، أرسلت أمريكا وفدا الشهر الماضي إلى بوغوتا في إشارة إلى أن أمريكا تريد الحفاظ على علاقاتها القوية معها.

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