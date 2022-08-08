ساحل العاج..الرئيس يعفو عن سلفه لوران غباغبو

المصدر: أبيدجان - رويترز

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أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أنه عرض عفواً رئاسياً عن منافسه، لوران غباغبو، في إطار حملة مصالحة مع أسلافه قبل انتخابات عام 2025.

وتولى غباغبو رئاسة ساحل العام من عام 2000 حتى 2011 وعاد إلى البلاد العام الماضي بعد أن برأته محكمة لاهاي في 2019 من تهم ارتكاب جرائم حرب لدوره في حرب أهلية أشعلها رفضه الاعتراف بالهزيمة بعد انتخابات 2010.

وما زال غباغبو يواجه عقوبة بالسجن 20 عاماً في ساحل العاج لإدانته في عام 2019 بسرقة أموال من بنك أبيدجان المركزي خلال فترة ما بعد الانتخابات. ونفى دائماً التهم الموجهة إليه.

وقال واتارا في كلمة بثها التلفزيون قبل عيد الاستقلال: «من أجل زيادة تعزيز التماسك الاجتماعي وقعت مرسوماً يمنح عفواً رئاسياً للوران غباغبو»، مشيراً إلى أنّه طلب أيضاً إلغاء تجميد حسابات غباغبو ودفع متأخرات معاشه الرئاسي. ويأتي القرار بعد اجتماع نادر عقد في يوليو الماضي بين واتارا وغباغبو، والرئيس السابق هنري كونان بيدييه.

وهيمن الثلاثة على المشهد السياسي الذي تسوده انقسامات في ساحل العاج منذ التسعينيات. وتولى بيدييه الرئاسة من عام 1993 حتى الإطاحة به في انقلاب عام 1999. وحكم غباغبو من عام 2000 حتى هزيمته في الانتخابات أمام واتارا في عام 2010. وشهدت رئاسة واتارا استقراراً نسبياً، لكن عشرات الأشخاص قتلوا في اشتباكات اندلعت حول انتخابات 2020.

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