بلينكن إلى أفريقيا في جولة تستهدف التصدي لنفوذ روسيا

المصدر: (جوهانسبرغ - أ.ف.ب)

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أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، وصول وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إلى البلاد قبل التوجه إلى الكونغو الديمقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.ويلتقي بلينكن، اليوم، وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، لإصدار عدة إعلانات تتعلق بالاستراتيجية الأفريقية الجديدة للحكومة الأمريكية، على ما أعلنت بريتوريا، في بيان.

وتتناول المحادثات التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي، وفق البيان. وفي يونيو، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول «بريكس» على التعاون في مواجهة ما أسماها الأفعال الأنانية للدول الغربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أواخر يوليو، أن بلينكن سيحاول أن يثبت للدول الأفريقية أن لديها دوراً جيوسياسياً أساسياً، وأنها حليفة مهمة في المسائل الأكثر إلحاحاً، وفي تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية.

ويزور بلينكن بعد جوهانسبورغ، الكونغو الديمقراطية ثم رواندا. وتعتبر هذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.

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