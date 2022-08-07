مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونغو الديمقراطية في هجمات لإرهابيين وميليشيات

المصدر: أ ف ب

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قُتل أكثر من ثلاثين مدنيا وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطرة في هجمات شنّها إرهابيون وميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد اليوم الأحد.

وفي قرية بانديبولي في إقليم إيتوري المضطرب أوقعت هجمات شنّتها "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة السبت خمسة قتلى مدنيين، وفق الحاكم العسكري في المنطقة الكولونيل سيرو سيمبا.

والجمعة أفاد مسؤولون محليون بمقتل عشرة مدنيين في معارك، واحد في بانديبولي وتسعة في كاندويي.

وأشار الكولونيل سيمبا إلى مقتل ضابط في الجيش ومقاتل في "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المعارك.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونغو إن مقاتلي ميليشيا زائير دخلوا مساء الجمعة إلى قرية داماس في قطاع دجوغو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصا هناك.

وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن متمردي ميليشيا زائير دخلوا إلى داماس بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد. وأكد أن عدد القتلى بلغ 22 وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة.

وتقول ميليشيا "زائير" إنها مجموعة للدفاع الذاتي من أفراد اتنية الهيما العرقية التي تخوض منذ فترة طويلة نزاعا في إيتوري مع منافستها الليندو، لا سيما في مواجهة هجمات "الحركة التعاونية من أجل تنمية الكونغو" (كوديكو) الميليشيا التي تمثل خصومها.

وبين 1999 و2003، تسببت الاشتباكات بين المجموعتين في مقتل آلاف قبل تدخل قوة أوروبية لحفظ السلام.

ورجعت أعمال العنف في 2017 إلى هذه المقاطعة الغنية بالذهب، خصوصا بسبب "كوديكو" التي تعتبر واحدة من أكثر المجموعات المسلحة شراسة وتنشط منذ أكثر من 25 عامًا في شرق الكونغو.

وأوضح ماكا أن حركتي "زائير" و"كوديكو" تتقاتلان بشكل خاص للسيطرة على مناجم الذهب في المنطقة من دون الاكتراث بالضحايا المدنيين.

وتنشط أكثر من 120 ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عامًا، بينها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يقول تنظيم "داعش" الإرهابي إنها فرعه في وسط إفريقيا.

ووضع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي المقاطعات الشرقية في شمال كيفو وإيتوري في حالة طوارئ العام الماضي، ما عنى استبدال المسؤولين المدنيين بآخرين عسكريين.

ولكن هذا الإجراء لم يجنّب إلى الآن المدنيين الهجمات.

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