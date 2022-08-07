بايدن بات حراً. نتيجة اختباره لكوفيد سلبية للمرة الثانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج من تدابير الحجر الصحي الصارمة الأحد بعد أن أتت نتيجة اختباره لكوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي.

وقال طبيب بايدن كيفن أوكونور إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان" واستئناف رحلاته.

طمأن الرئيس الديموقراطي الصحافيين مبتسماً بالقول "أشعر أنني بصحة جيدة" قبيل ركوب مروحية متوجهاً إلى مقر عطلته في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير، في أول رحلة له خارج العاصمة الأميركية منذ 20 يوليو.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن اعتماد مجلس الشيوخ الأحد لخطته المتعلّقة بإصلاحات اجتماعية وأخرى مرتبطة بالمناخ، قائلا "أعتقد أنه سيتم تبنيها".

وفقًا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن الاثنين إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.

ظهرت نتيجة اختباره ايجابية بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو وخرج من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.

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