بوادر انفراج غذائي.. قافلة حبوب ثانية تبحر من موانئ أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أبحرت اليوم الأحد قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، إن أربع سفن تحمل بضائع، هي مصطفى نجاتي، وستار هيلينا، وغلوري، وريفا ويند، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب، أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وتستأنف أوكرانيا صادرات الحبوب المتوقفة منذ بدء الحرب، بموجب اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو الماضي بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وتوجد 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا، وغادرت أولاها ميناء أوديسا إلى لبنان يوم الاثنين الماضي، كما غادرت ثلاثة سفن أخرى الميناء الجمعة الماضية.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.



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