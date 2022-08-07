أمريكا: خطوط الاتصال ستبقى مفتوحة مع الصين

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أكدت الولايات المتحدة سعيها لتهدئة التوترات على خلفية تداعيات الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان والتي أثارت غضب بكين التي صعدت من إجراءاتها ووصل إلى حد وقف تعاونها مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية وشدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للمسؤولين الفلبينيين إصرار بلاده على تهدئة التوترات في مضيق تايوان للحفاظ على أمن المنطقة وضمان الوصول دون عوائق إلى الممر المائي الرئيسي. وفي زيارة استمرت يوماً واحداً، التقى بلينكن برئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن ووزير الخارجية، انريكي مانالو، ومسؤولين حكوميين آخرين.



ذخيرة حية



تأتي الزيارة وسط تدريبات عسكرية صينية بالذخيرة الحية، رداً على زيارة بيلوسي لتايوان، التي أثارت مخاوف أمنية بمختلف أنحاء العالم. وقال للصحفيين بعد اجتماعاته مع ماركوس الابن ومانالو «نقف دائماً إلى جانب شركائنا. من المهم التأكيد على ذلك بسبب ما يحدث إلى الشمال من هنا، في مضيق تايوان». وأضاف «منذ إطلاق الصين حوالي 12 صاروخاً باليستياً باتجاه تايوان قبل يومين، نسمع من الحلفاء والشركاء بمختلف أنحاء المنطقة، ما يفيد شعورهم بالقلق العميق بشأن الأعمال المزعزعة للاستقرار والخطيرة».



وشدد بلينكن على أن واشنطن ستبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين، لتفادي أي سوء فهم، أثناء العمل مع المنظمات الإقليمية والحلفاء لضمان تحقيق سلام واستقرار عبر المضيق. وتابع «أخبرنا حلفاؤنا وشركاؤنا بمختلف أنحاء المنطقة، بعبارات لا لبس فيها، أنهم يتطلعون لقيادة مسؤولة في الوقت الحالي. لذلك، اسمحوا لي أن أكون واضحاً، أمريكا لا تعتقد أن تصعيد الوضع في مصلحة تايوان أو المنطقة أو أمننا القومي». وفي اجتماعه مع ماركوس الابن، شدد بلينكن على التزام واشنطن باتفاق الدفاع المشترك للبلدين وقال للرئيس الفلبيني إن بلاده تتطلع للعمل مع إدارته لـ«تعزيز» التحالف مع الفلبين.



نشر مقاتلات



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن سلاح الجو نشر مقاتلات أمس لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان. وأضافت في بيان إنها رصدت أيضاً 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان.وأعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفناً صينية عدة تنشط في مضيق تايوان أمس، معتبراً أنها تحاكي هجوماً على الجزيرة.



علاقات استثنائية



في اجتماعه مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن بالعاصمة مانيلا، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علاقات بلاده بالفلبين بأنها «استثنائية» وتابع قائلاً: «التحالف قوي وأعتقد أننا سنكون جميعاً أقوى. نحن ملتزمون بمعاهدة الدفاع المشترك».

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