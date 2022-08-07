غوتيريس يدعو قادة العالم إلى إزالة الأسلحة النووية

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هيروشيما من أن البشرية «تلعب بمسدّس محشو» في إطار الأزمات الحالية حول النووي، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين أمس للقصف النووي الأمريكي الذي دمّر المدينة اليابانية.

خلال مراسم سنوية تنظّمها المدينة اليابانية تكريماً لأرواح ضحايا، أطلق غوتيريس دعوة إلى قادة العالم لإزالة الأسلحة النووية من ترساناتهم.

وقال إنه قبل 77 عاماً «قُتل عشرات آلاف الأشخاص بلحظة في هذه المدينة. أُحرقت جثث نساء وأطفال ورجال في نار جهنّمية وتحوّلت مبانٍ إلى غبار. ولُعن ناجون بإرث مشعّ من السرطانات والأمراض الأخرى». وتابع «علينا أن نتساءل: ما الذي تعلّمناه من سحابة الفطر التي انتشرت فوق هذه المدينة؟». وأكّد غوتيريس أن «الأزمات الحالية التي تنطوي على خطر نووي تنتشر بسرعة، من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية». وأضاف أن «البشرية تلعب بمسدّس محشو»، مكرراً بذلك تحذيرات أطلقها هذا الأسبوع في نيويورك خلال مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

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