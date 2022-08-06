موسكو تحسم موقفها: لا نعترف بكوريا الشمالية "دولة نووية"

المصدر: د ب ا

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رفضت روسيا الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

وأعلن نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إيجور فيشنيفيتسكي، أن روسيا لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، داعيا لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

وقال فيشنيفيتسكي، في تصريحات الصحفيين نقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت: "لا تعترف روسيا بكوريا الشمالية كدولة نووية مثل أي دولة أخرى غير معترفة بها رسميا كدولة نووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نحن ندعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن".

وأردف: "بالطبع يوجد هناك احتمال لإجراء تجربة نووية من جانب كوريا الشمالية. تجري كوريا الشمالية أعمالا في ميدان بخونجيري للتجارب، لكننا ليس لدينا أي توقعات بشأن احتمالها، ولا سيما بشأن موعد إجرائها. وفي جميع المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ندعو البلدان إلى عدم المبالغة في أهمية الوضع والرد عليه بشكل مناسب".

وأوضح أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أن محاولات ممارسة الضغط على كوريا الشمالية باستخدام العقوبات قد استنفدت أغراضها، مضيفا: "من الواضح أن بيونج يانج لن توافق على أي تنازلات".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تلحق ضررا بالدرجة الأولى بالكوريين العاديين.

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