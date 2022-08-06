الأزمة تتصاعد.. الصين تواصل تدريبات عسكرية "واسعة النطاق" حول تايوان

المصدر: وكالات

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واصلت الصين تدريباتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان اليوم السبت، بعدد "قياسي" من الطائرات الحربية والسفن البحرية.



وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن بكين استمرت في تدريباتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان اليوم السبت، بعد يوم من إرسال جيش التحرير الشعبي الصيني "عددا قياسيا" من الطائرات الحربية والسفن البحرية إلى مناطق حول الجزيرة.

وعبر العديد من الطائرات والسفن الخط المركزي غير الرسمي- ولكن الذي يخضع للاحترام بشكل كبير- في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 130 كيلومترا ويفصل الجزيرة عن البر الرئيس للصين.

وأدان وزير خارجية تايوان جوزيف وو على موقع تويتر ما وصفه بـ "تصعيد خطير للتهديد العسكري الذي يعصف بالسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن تتم إدانته".

وبجانب التدريبات، أطلق جيش التحرير الشعبي 11 صاروخا باليستيا تجاه تايوان، حلق أحدها فوق الجزيرة ومر بالقرب من العاصمة تايبيه لأول مرة، وفقا لتقارير.

كما سقطت خمسة صواريخ أخرى شرق تايوان في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، في إشارة اعتبرت على نطاق واسع كتحذير لطوكيو لكي تظل بعيدة عن الصراع.

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