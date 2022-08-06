الاتحاد الأوروبي يجلي ألف مريض من مستشفيات أوكرانية

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

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أجلى الاتحاد الأوروبي ألف مريض من مستشفيات أوكرانية، فيما يتعرض النظام الصحي في البلاد لضغط متزايد. وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمة، جانيز لينارتيتش في بيان إن الاتحاد الأوروبي يعزز عملياته لمساعدة أوكرانيا في التكيف مع الاحتياجات الطبية المرتفعة.

ومنذ مارس الماضي، نسق التكتل عمليات النقل الطبية لمرضى المستشفيات الأوكرانية، إلى مستشفيات الاتحاد الأوروبي المتاحة، حسب بيان المفوضية.

وحتى الآن، لدى 18 من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبرغ وبولندا، ألف مريض، حسب بيانات المفوضية الأوروبية.

وفي أحدث عمليات الإجلاء الطبية للاتحاد الأوروبي، تم نقل مريضين إلى جمهورية التشيك وأربعة مرضى إلى هولندا و15 مريضاً إلى ألمانيا، إلى جانب مريضين آخرين إلى النرويج، حسب المفوضية.

وتجرى عمليات النقل الطبية، عبر برنامج دعم إنسان، وخففت «الضغط على أنظمة الرعاية الصحية على دول مجاورة لأوكرانيا»، طبقاً لمفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس.

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