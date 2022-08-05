الصين تعلّق التعاون مع واشنطن

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الصين اليوم "الجمعة"، وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأساسية بما في ذلك تغيّر المناخ ومكافحة المخدرات والمحادثات العسكرية، في ظل تدهور العلاقات بين القوتين بسبب تايوان.

ورأى البيت الأبيض أن تعليق بكين للحوار حول التغير المناخي قرار "غير مسؤول"، وردّت بكين بغضب على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونظّمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، حاشدة لها طائرات وسفنا حربية تواصلت الجمعة لليوم الثاني على التوالي.



وأكّدت الخارجية الصينية أيضا تعليق التعاون القائم في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين والجرائم العابرة للحدود والشؤون القضائية.

وقالت الخارجية الصينية إن بيلوسي "تدّخلت تدّخلا فاضحا في الشؤون الداخلية الصينية، منتهكة سيادة الصين ووحدة أراضيها"، مع الإعلان عن "عقوبات" في حقّها.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز