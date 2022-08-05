الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة

المصدر: وكالات

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أعلنت الصين عن إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدة ملفات على خلفية التوتر مع تايوان.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع الولايات المتحدة كما يلي:

- الصين تقرر وقف التعاون مع الولايات المتحدة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

- الصين تقرر وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات.

- الصين تقرر وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال السلامة البحرية.

- الصين تقرر وقف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الجريمة عبر الحدود.

- الصين تقرر تعليق المحادثات المناخية مع الولايات المتحدة.

- الصين تقرر إلغاء المحادثات بين قادتها العسكريين ونظرائهم الأمريكيين.

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