البيت الأبيض: المحادثات النوويّة مع إيران "اكتملت تقريباً"

المصدر: البيان

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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات النووية مع إيران "اكتملت تقريبا"، بعد ساعات من استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن "محادثات إيران النووية اكتملت تقريبا"، قبل أن يشير إلى أن "الوقت ينفد أمام إيران لقبول الاتفاق".

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا مع اجتماع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، أمس الخميس، مع إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقللت كل من طهران وواشنطن من احتمال حدوث انفراجة في جولة المحادثات، في الوقت الذي حذر فيه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من عدم وجود مساحة لمزيد من التنازلات الكبيرة، وفق "سكاي نيوز".

وقبل المحادثات، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، على "تويتر"، إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه محادثات الاتفاق النووي التي ستجرى هذا الأسبوع في فيينا.

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق، وسيتضح قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك".

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