اندلاع حريق في موقع لتفكيك القنابل بغابة في برلين.. فيديو

المصدر: البيان

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شب حريق في مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع في منطقة غابات في غرب برلين أمس الخميس بعد اشتعال النيران في موقع لتفكيك القنابل خلال موجة حارة.

وذكرت خدمة الإطفاء في برلين أن عددا من الانفجارات حدث في الموقع في غابة جرونافالد، مضيفة في تغريدة على تويتر أن المسؤولين طوقوا منطقة قطرها ألف متر.

ونشرت خدمة الإطفاء تحذيرا من الدخول إلى الغابة، وفق "يورونيوز".

وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي بالعاصمة الألمانية.

وتشهد برلين حاليا موجة من الطقس الحار، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة أمس الخميس تراوحت بين 34 و38 مئوية.

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