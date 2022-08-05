الإمارات تؤكد احترام مبدأ «الصين الواحدة»

المصدر: (أبوظبي - وام، بكين - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّدت دولة الإمارات دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشارت الدولة في بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية في التوازن والاستقرار والسلام الدولي.

وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.

واستأنف الجيش الصيني التدريبات الجوية والبحرية الرئيسية حول تايوان، أمس، بعد مرور وقت قصير على ختام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارتها للجزيرة، والتي أثارت غضب بكين. وأعلنت القيادة العسكرية في شرق الصين أن وحدات من جيش التحرير الشعبي قامت «بتنفيذ تدريبات على إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز