المعسكر الرئاسي بالسنغال يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

المصدر: أ ف ب

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خسر المعسكر الرئاسي الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية لكنه لا يزال في الطليعة بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 31 يوليو في السنغال، وفقًا للنتائج الرسمية المؤقتة للجنة الوطنية لتعداد الأصوات التي نُشرت أمس الخميس.

وفاز الائتلاف الرئاسي بـ 82 مقعدا برلمانيا، فيما حصل ائتلافا المعارضة "تحرير الشعب"(يوي اسكان وي) و"أنقذوا السنغال" (والو سنغال) على 56 مقعدا و24 مقعدا، أي ما مجموعه 80 مقعدا لهذا التحالف.

وقال سيري علي با، رئيس اللجنة الوطنية لتعداد الأصوات، إن ثلاثة تحالفات صغيرة فازت بثلاثة مقاعد، وقد تحسم النتيجة.

وهذه المرة الأولى، التي يخسر فيها معسكر الحزب الحاكم الغالبية المطلقة في هذه الدولة المستقرة في غرب إفريقيا. وسيعتمد على قوى أخرى في البرلمان لتمرير تشريعات.

في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2017، حصل ائتلاف الرئيس الذي يضم حزبه "تحالف من أجل الجمهورية" وأحزاب أخرى على 125 صوتا.

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