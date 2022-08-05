«العفو الدولية» تتهم أوكرانيا بنشر قوات في مناطق سكنية

المصدر: كييف - رويترز

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اتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا في تقرير، أمس، بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قوات في مناطق سكنية خلال الحرب.

وجاء في التقرير أن باحثين في المنظمة شاهدوا قوات أوكرانية «تقيم قواعد وأنظمة عمليات عسكرية» في بعض المناطق السكنية المأهولة خلال زيارات لعدة مناطق على جبهات القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها في الفترة بين أبريل ويوليو.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في التقرير: «قمنا بتوثيق نمط انتهجته القوات الأوكرانية يعرّض المدنيين للخطر وينتهك قوانين الحرب بعملها في مناطق مأهولة».

وأثار التقرير غضب عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين. واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني منظمة العفو الدولية «بالمشاركة في حملة التضليل والدعاية» ضد بلاده.

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