الإمارات تؤكد على احترام «الصين الواحدة»

المصدر: أبوظبي - وام ، بكين - وكالات

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أكدت دولة الإمارات دعمها سيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشارت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.

تدريبات صينية

إلى ذلك، استأنف الجيش الصيني التدريبات الجوية والبحرية الرئيسية حول تايوان، أمس، بعد مرور وقت قصير على ختام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارتها إلى الجزيرة التي أثارت غضب بكين.

وأعلنت القيادة العسكرية في شرق الصين أنه في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، قامت وحدات من جيش التحرير الشعبي «بتنفيذ تدريبات على إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان، وشنت ضربات دقيقة على مناطق محددة في الجزء الشرقي من مضيق تايوان».

وتم استئناف التدريبات، التي بدأت الثلاثاء، بالكامل في ستة مواقع محيطة بجزيرة تايوان، وذلك على مسافة قريبة تصل إلى 9 أميال بحرية (7ر16 كيلومتراً) من مينائي كيلونج وكاوشيونج البحريين الرئيسيين في الجزيرة.

وهذه هي أول مرة تدخل فيها المناطق المعلنة للتدريبات جزئياً في المياه القريبة من جزيرة تايوان. ومن المقرر أن تنتهي التدريبات يوم الأحد.

وتعتبر بكين زيارة بيلوسي، أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عاماً، استفزازاً ونكوصاً عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

تحذير صيني

وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، انتقد متحدث باسم البر الرئيسي الصيني تصريحات زعيمة تايوان تساي إنغ-ون لخلطها بين الصواب والخطأ. وقال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني تنشط في التماس دعم أجنبي وتنخرط بعمق في أعمال استفزازية، وأن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تأجيج التوترات في محاولة لاستخدام تايوان لاحتواء الصين.

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