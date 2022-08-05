روسيا على أبواب «الحصن الشرقي» للقوات الأوكرانية

المصدر: كييف، موسكو - البيان، وكالات

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اضطرت أوكرانيا للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد في مواجهة هجوم روسي، فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنه يجب عدم السماح لموسكو بالانتصار في الحرب.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع الضغط الذي تتعرض له قواته المسلحة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بأنه «جحيم». وتحدث عن قتال شرس حول بلدة أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة، حيث اعترفت كييف «بالنجاح الجزئي» للقوات الروسية في الآونة الأخيرة.

وقال الجيش الأوكراني أمس إن القوات الروسية شنت هجومين على الأقل على بيسكي التي تعتبر حصناً عسكرياً منيعاً في حوض الدونباس، لكن قواته تمكنت من صدهما. وأمضت أوكرانيا السنوات الثماني الماضية في تحصين مواقع دفاعية في بيسكي، معتبرة إياها منطقة عازلة عن القوات المدعومة من روسيا التي تسيطر على مدينة دونيتسك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

مكاسب وخسائر

وقال الجنرال أوليكسي غروموف في مؤتمر صحفي إن القوات الأوكرانية استعادت قريتين حول مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد لكنها تراجعت إلى ضواحي بلدة أفدييفكا بعد أن أجبرت على التخلي عن منجم فحم يعتبر موقعاً دفاعياً رئيسياً.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية هجومها. وقالت إن قواتها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية حول أفدييفكا وموقعين آخرين في مقاطعة دونيتسك، مما أجبر وحدات المشاة الميكانيكية في كييف على الانسحاب.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية قاذفات صواريخ روسية أثناء القتال ودبابات تتقدم وتطلق القذائف بوتيرة سريعة. وتشير بعض التقارير، التي لم يتم التحقق منها، إلى أن القوات المدعومة من روسيا وصلت إلى ضواحي بيسكي.

كييف: الأولوية للجنوب

وتقول أوكرانيا إن الهجوم الروسي في الشرق بدا وكأنه محاولة لإجبارها على تحويل تركيز القوات من الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية استعادة أراض وتدمير خطوط الإمداد الروسية تمهيداً لهجوم مضاد أوسع.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش في مقابلة على يوتيوب «الفكرة هي ممارسة ضغوط عسكرية علينا في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك خلال الأسابيع القليلة المقبلة... ما يحدث في الشرق ليس هو ما سيحدد نتيجة الحرب».

وأفاد الجنرال أوليكسي غروموف بأن روسيا قد تشن هجوماً في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في محاولة لاستعادة الزخم في الحرب بعد تعزيز قواتها هناك.

في الأثناء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الحرب أخطر لحظة بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وإنه يجب ألا يُسمح لروسيا بالانتصار فيها. وأضاف إنه في سبيل منع موسكو من تحقيق النصر، قد يتعين على الحلف والدول الأعضاء فيه دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى لفترة طويلة مقبلة.

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