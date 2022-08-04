تايوان: الصين أطلقت عدة صواريخ باليستية خلال المناورات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أطلقت صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "أطلق الجيش الصيني دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ البالستية في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها اعتبارا من حوالي الساعة 13,45".

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا إطلاق صواريخ.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفًا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان".

وأضاف الكولونيل شي أن "جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة وجرى اختبار دقة الضربة وموانع دخول المنطقة".

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