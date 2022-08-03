الصين تتوعد بمعاقبة من يسيء إليها

المصدر: وكالات

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توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء بمعاقبة من يسيئ إلى بكين حتماً، فيما أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب بلاده.

وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه "هذه مهزلة خالصة. الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديموقراطية (...) سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً".

وأثارت زيارة بيلوسي، أعلى مسؤولة أمريكية تزور تايبيه منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.

وأعلنت الصين الأربعاء تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.

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