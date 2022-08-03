رحلة بيلوسي إلى تايوان الأكثر تتبعاً في تاريخ موقع لتعقب الطائرات

المصدر: أ ف ب

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باتت الرحلة التي أقلّت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أمس الثلاثاء الأكثر تعقبا في تاريخ "Flightradar24"، كما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية هذا.

وقال الموقع المتخصص في بيان "في اللحظة التي هبطت فيها في تايبيه، كان أكثر من 708 آلاف شخص حول العالم يتعقب رحلة SPAR19"، ما يجعلها الرحلة الأكثر مشاهدة بشكل مباشر في تاريخ Flightradar24".

وتقوم بيلوسي حاليا بجولة في آسيا، وبينما لم تؤكد هي أو مكتبها زيارة تايبيه، رجحتها العديد من وسائل الإعلام والأمريكية والتايوانية.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء.

وبيلوسي أرفع مسؤولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما.

بعد إقلاعها من كوالالمبور، كان أكثر من 200 ألف شخص يتتبّع طائرتها العسكرية أثناء الرحلة فوق إندونيسيا، واستمر هذا الرقم في الارتفاع مع اقتراب الطائرة من تايوان، بحسب الموقع.

وقال الموقع إن هذا "الاهتمام غير المسبوق والمتواصل بهذه الرحلة تسبب بضغط كبير على البنية التحتية لـFlightradar24".

واحتشدت فرقه التقنية "لكن نظرا إلى عدد المستخدمين، كان من الضروري إعداد غرفة انتظار ترمي إلى الحدّ من وقت الوصول (إلى الموقع) لغير المشتركين"، كما أوضح الموقع.

وبعد فترة وجيزة من هبوط الرحلة SPAR19، أعيد وقت الوصول الاعتيادي لجميع المستخدمين.

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