رئيسة مجلس النواب الأمريكي تلتقي وزير خارجية تايوان

المصدر: البيان

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التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها من النواب التابعين للحزب الديمقراطي وزير الخارجية التايواني جوزيف وو ومديرة مكتب تايبيه التابع للمعهد الأمريكي في تايوان ساندرا أودكي.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أول تصريح لها عقب وصولها تايوان أن زيار تها لتايوان تكرس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة.

و وصلت اليوم الثلاثاء إلى تايوان رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي ، لتكون المسؤولة الأمريكية الأعلى مستوى التى تقوم بزيارة البلاد منذ 25 عامًا.

وهبطت طائرة بيلوسي التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بوينج سي-40سي في مطار سونجشان بتايبيه في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، ما يمثل بداية ثالث محطة- وأكثرها إثارة للجدل- فى إطار جولتها في أسيا التي تتضمن خمس دول.

والتقت بيلوسي والوفد المرافق لها من النواب التابعين للحزب الديمقراطي بوزير الخارجية التايواني جوزيف وو ومديرة مكتب تايبيه التابع للمعهد الأمريكي في تايوان ساندرا أودكي.

وتوعدت الصين بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة يوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية.

وقالت الوزارة إن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.



وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونغرس الأمريكي تزور تايوان منذ عام 1997.



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