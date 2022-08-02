وزير الدفاع الروسي: عملية دونيتسك "تمضي وفق الخطة"

المصدر: د ب أ

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن العملية العسكرية الروسية للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا تسير وفقا للخطة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول :"بعد السيطرة على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، سيتم تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للخطة". وهذان هما الاسمان اللذان تستخدمها روسيا للإشارة للمنطقتين الانفصاليتين غير المعترف بهما دوليا بشرق أوكرانيا.

وذكر شويجو أسماء ستة مواقع في دونيتسك سيطرت عليها القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة.

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