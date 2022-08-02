تايوان تشدد التحذير مع احتمال زيارة بيلوسي: مستعدون للرد على تهديدات بكين

المصدر: وكالات

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أبدت وزارة الدفاع التايوانية استعداداً كاملا لحماية الجزيرة من التهديدات المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء إنها "مصممة وقادرة وواثقة" من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة.

وجاءت تصريحات وزارة الدفاع التايوانية على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأكدت الوزارة في بيان "نعد بعناية مخططات عدة وسننشر القوات المناسبة للرد على التهديد الذي يشكله العدو"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأدان البيت الأبيض يوم الاثنين خطاب الصين بشأن زيارة محتملة من بيلوسي إلى تايوان، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، ليس لديها مصلحة في تصعيد التوترات مع بكين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "قرار زيارة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هو قرار بيلوسي في النهاية".

وذكر أن أعضاء الكونغرس قاموا بزيارة تايوان بشكل دوري على مدار سنوات.

وأشار إلى أن مسؤولي الإدارة الأميركية قلقون من أن تستغل بكين الزيارة كذريعة لاتخاذ خطوات استفزازية وانتقامية، كالقيام بعمل عسكري، مثل إطلاق الصواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان.

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