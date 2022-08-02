قرقاش: مقتل الظواهري فرصة للتفكير في عبثية التطرف والإرهاب

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب.

وقال معاليه في حسابه الرسمي على تويتر : "الإعلان عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكرى غزو الكويت في الثاني من أغسطس فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها،الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة".

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