وفاة آخر رؤساء الـ "الكي جي بي"

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أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن وفاة الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوفيتية "كي جي بي"، فاديم باكتين، عن عمر يناهز 85 عاما.

ولم تذكر "نوفوستي" أي تفاصيل عن الوفاة.

ولد فاديم باكتين في 6 نوفمبر من العام 1937، بمدينة كيسيليفسك بمنطقة نوفوسيبيرسك، وتخرج من معهد الهندسة المدنية بنوفوسيبيرسك وعمل بصناعة البناء حتى تحول إلى العمل الحزبي العام 1973، وكان السكرتير الأول لمنطقة كيروف، ثم رئيسا للجنة مدينة كيميروفو الإقليمية التابعة للحزب الشيوعي السوفيتي، ثم أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب، وفي العام 1988 عين وزيرا للداخلية.

ترشح العام 1991 لرئاسة جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، وحصل على المركز الأخير من بين 6 مرشحين.

بعد انقلاب أغسطس من العام 1991، ترأس جهاز المخابرات السوفيتية "كي جي بي"، وفي هذا المنصب اشتهر باكتين بواقعة أنه، وبناء على موافقة رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قام بتسليم المخطط الأصلي للتنصت على المبنى الجديد لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموسكو، كدليل على حسن النوايا.

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