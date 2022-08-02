37 قتيلًا في حادثَي سير بساحل العاج

المصدر: أ ف ب

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قُتل 37 شخصًا وأُصيب 13 آخرون بجروح أمس الاثنين في حادثَي سير في ساحل العاج، قرب أبيدجان وياموسوكرو، حسبما أعلن عناصر الإنقاذ العسكريون.

وبحسب فرق الإنقاذ، أدى حادث بين شاحنة نقل بضائع وحافلة صغيرة إلى سقوط "26 ضحية منهم 21 قتيلًا".

في ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة عن حافلته ما أدى إلى سقوطها في وادٍ. وكتب تجمّع عناصر الإنقاذ العسكريين على صفحته على فيسبوك أن الحصيلة بلغت "24 ضحية بينهم 16 قتيلًا".

وكان قائد فرقة الإطفاء الجنرال عيسى ساكو قد دعا في وقت سابق في تصريح لوكالة فرانس برس إلى "توخي الحذر" في موسم الأمطار الحالي وموسم الإجازات الطويلة في ساحل العاج.

أسفر حادث مشابه حصل العام الماضي عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 بجروح، بعد اصطدام حافلتيْن صغيرتيْن في شمال أبيدجان.

وحوادث الطرق شائعة في ساحل العاج وغالبًا ما تكون مميتة، إذا لا تتم صيانة العديد من المركبات بطريقة جيّدة والعديد من الطرق في حالة سيئة.

وتعود الحوادث أيضًا إلى أخطاء القيادة حيث يحمل العديد من سائقي السيارات رخص قيادة اشتروها من مفتشين فاسدين، دون الالتحاق بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

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