وسائل إعلام تكشف عن توقيت هبوط طائرة بيلوسي في تايوان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن قناة TVBC، بأن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء غد الثلاثاء.

وحسب معلومات القناة، فإن طائرة بيلوسي ستهبط في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي.

وحسب القناة، ستمضي بيلوسي الليلة في الفندق، وفي الصباح التالي ستلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في الساعة الثامنة، ومن المقرر أن تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.

يذكر أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، قد أثارت توترا بين بكين وواشنطن، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من "التدخل في شؤونها" وهددت بـ "عواقب وخيمة" في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز