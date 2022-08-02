الآلاف يفرون من حريق يلتهم غابة في كاليفورنيا

المصدر: (يريكا - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجبر أكبر حريق تشهده كاليفورنيا هذا العام، آلاف الأهالي على الفرار هرباً من النيران التي أسفرت عن مقتل شخصين وتدمير منازل بعد أن أتت على مساحات جافة في الولاية، بعدما أججتها رياح قوية وعواصف رعدية.

وقالت أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا: إن الحريق الذي أطلق عليه اسم «ماكنيي» يستعر في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا، والممتدة على مسافة أكثر من 51 ألف فدان قرب مدينة يريكا. وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.

وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة طوارئ، قائلاً إن الحريق دمّر منازل ويهدد بنى تحتية حيوية. وقال نيوسوم في بيان، إنّ الحريق اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة الاشتعال والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية.

وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 آخرين تحذيرات، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم في مقاطعة سيسيكيو. وغرد مسؤول الأجهزة الأمنية في مقاطعة سيسيكيو، إن على سكان المناطق المحيطة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمغادرة إن لزم الأمر، رجاء لا تترددوا في إخلاء منازلكم.

وقال أحد أهالي يركا ويدعى لاري كاسل لصحيفة «ساكرامنتو بي»، إنه أخذ مع زوجته بعض المقتنيات وكلابهما الثلاثة لمغادرة المنطقة وتمضية الليل خارجها، لأن حرائق أخرى في السنوات الأخيرة علمتهما أن الوضع قد يصبح خطراً جداً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز