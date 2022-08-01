الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمغادرة أول سفينة محمّلة بحبوب أوكرانية

المصدر: أ ف ب

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رحّب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش "بحرارة" الاثنين، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي عن البحر، وفق إعلان متحدث باسم الأمم المتحدة.

وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية إلى أنّ "الأمين العام يأمل في أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقّعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريَين للأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في ظلّ الظروف الإنسانية الهشة جدا".

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