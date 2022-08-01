أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

المصدر: وكالات

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غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة 06,17 بتوقيت غريينتش بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في اسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من اغسطس.

وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول".

من جانبه قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة تحمل حبوبا أوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم الاثنين، وذلك في أول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب الوزير في حسابه الرسمي على تويتر "غادرت أول سفينة حبوب منذ #العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول".

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