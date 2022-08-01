سيئول وواشنطن تعزّزان الاستعداد لمواجهة تهديدات بيونغيانغ

المصدر: (سيئول - د.ب.أ)

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أعلن مسؤول في كوريا الجنوبية، أن وزيري دفاع كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، اتفقا على تعزيز الإجراءات السياسية والعسكرية لرفع الاستعداد لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أنه خلال مباحثاتهما في واشنطن الجمعة الماضي، قرر وزير الدفاع الكوري لي جونج سوب، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، استئناف اجتماع مجموعة التشاور واستراتيجية الردع الموسعة في موعد مبكر.

وتجري كوريا الجنوبية واليابان، والولايات المتحدة، تدريباً صاروخياً مشتركاً للكشف عن الصواريخ الباليستية وتعقبها في المياه، قبالة هاواي، اعتباراً من اليوم.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أن الدول الثلاث ستجري تدريب «باسيفيك دراغون» اعتباراً من اليوم، حتى 14 أغسطس الجاري.

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