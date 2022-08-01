بوتين: روسيا قادرة على هزيمة أي معتد

المصدر: عواصم - وكالات

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وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم يقر عقيدة بحرية جديدة تقضي باعتبار الولايات المتحدة الخصم الرئيسي للبلاد، وتحدد طموحات روسيا البحرية لمناطق حيوية مثل القطب الشمالي ومناطق في البحر الأسود.

وفي الكلمة التي ألقاها في سان بطرسبرج، بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، أشاد بوتين بالقيصر بطرس الأكبر لجعله روسيا قوة بحرية عظمى ورفع مكانتها على مستوى العالم. وبعدما تفقد الأسطول، ألقى بوتين كلمة مختصرة، تعهد فيها بضم ما وصفها بصواريخ كروز من طراز تسيركون الروسية الفريدة للأسطول، محذّراً من أنّ روسيا لديها القدرة العسكرية على هزيمة أي معتد محتمل.

ووقع بوتين، قبل إلقاء كلمته على مرسوم مكون من 55 صفحة يقر عقيدة بحرية جديدة تحدد الأهداف الاستراتيجية الأكبر للبحرية الروسية، والتي تشمل طموحاتها بأن تصبح قوة بحرية عظيمة يمتد نفوذها إلى العالم كله.

ووفق العقيدة الجديدة، تعد السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة للهيمنة على المحيطات العالمية، وتحركات حلف شمال الأطلسي للاقتراب من الحدود الروسية التهديد الرئيسي للبلاد. وتنص العقيدة على أنّ روسيا قد تستخدم قوتها العسكرية بشكل يتناسب مع الأوضاع في المحيطات العالمية في حالة فشل القوى الناعمة الأخرى مثل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية.

وفيما لم يشر بوتين في كلمته إلى الصراع في أوكرانيا، تستعرض العقيدة العسكرية تعزيزاً شاملاً لموقع روسيا الجيوسياسي في البحر الأسود وبحر آزوف، وتضع منطقة المحيط المتجمد الشمالي، الذي قالت الولايات المتحدة مرارا إنّ روسيا تحاول نشر قوات عسكرية فيها، منطقة ذات أهمية خاصة لروسيا.

وقال بوتين، إنه سيتم تسليم صواريخ كروز من طراز تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى فرقاطة الأميرال جورشكوف في غضون أشهر قليلة، وستستند مناطق نشرها إلى المصالح الروسية.

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