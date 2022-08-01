السنغاليون إلى صناديق الاقتراع

المصدر: (دكار - أ.ف.ب)

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أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم، أمس، في انتخابات برلمانية تأمل المعارضة أن تفرض عبرها تعايشاً على الرئيس ماكي سال الذي يسعى للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان.

ووعد ماكي سال، بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر الماضي ، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع. وفتحت مراكز الاقتراع صباحاً أمام نحو سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع، .

وفي باحة مدرسة في مباو في إحدى ضواحي دكار، كان حوالي مئة شخص معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز الاقتراع، كما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، فيما ينتشر عناصر شرطة لضمان الأمن.

ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالي 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ايكواس».

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