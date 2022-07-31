هل يضطرب "الهادئ"؟.. بيلوسي تطير اليوم إلى آسيا ولا ذكر لتايوان

المصدر: وكالات

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تبدأ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد زيارة إلى آسيا تشمل أربع دول، دون الإشارة إلى تايوان.

وستركز الرحلة على الأمن والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ستبدأ اليوم الأحد زيارة لآسيا تشمل أربع دول، دون الإشارة إلى تايوان وسط تكهنات شديدة بأنها قد تزور الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول الصين إنها تابعة لها.

وأضاف مكتب بيلوسي في بيان "رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تقود وفدا من الكونجرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما يشمل زيارات لسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان".

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