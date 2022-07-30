بريطانيا.. ليز تراس الأوفر حظاً لخلافة جونسون

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

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تعتبر وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأوفر حظاً لخلافة بوريس جونسون في رئاسة حزب المحافظين، ومجلس الوزراء، بنسبة 90 في المئة، فيما يقترب سباق القيادة من أسابيعه الأخيرة، وفق شركة سماركتس. ولفتت «سماركتس»، إلى أن فرصة سوناك في تولي رئاسة الوزراء انخفضت إلى 10 في المئة.

وقال ماثيو شاديك، رئيس القطاع السياسي في سماركتس: «عندما انحصر السباق لأول مرة بين المرشحين النهائيين، كانت تراس الأوفر حظاً للفوز بـ 60 إلى 40 في المئة، لكن الاحتمالات ظلت تتغير لصالحها، توقع كثيرون أن يكون ريشي سونالك مرشحاً أفضل، لكن أداء تراس في المناظرات فاق التوقعات».

وأقر سوناك، بأنه يأتي خلف تراس، متعهداً بمواصلة المنافسة. وفي أول خطاب انتخابي رسمي أقر سوناك، بأن التعهد الذي قطعه بعدم خفض الضرائب الشخصية حتى يتم السيطرة على التضخم، لم يحظ بقبول شعبي واسع.

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