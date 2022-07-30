بيونغيانغ تتوعد واشنطن وسيئول بالردع النووي

المصدر: (سيئول - أ.ف.ب)

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شدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أن بلاده مستعدة لتعبئة ردعها النووي، في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وانتقد كيم، الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول.

وقال كيم: «الحديث عن عمل عسكري ضد أمتنا التي تملك أسلحة مطلقة يخشونها، هو عمل خطير وسيعود عليهم بالدمار، ستعاقب هذه المحاولة الخطيرة من جانب قوتنا على الفور وسيتم القضاء على حكومة يون سوك يول وجيشه». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: «إنها لا تختلف بشكل قاطع عما سمعناه من النظام في الأشهر الأخيرة والسنوات الفائتة، كوريا الشمالية لن تفاجأ بسماع الرسالة نفسها منا، وهي أن التزامنا الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال ثابتاً».

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