لافروف لبلينكن: روسيا ماضية في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهداف ومهام عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستى الروسية عن بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا.

وجدد لافروف التأكيد على ثبات نهج روسيا المبدئي في العملية العسكرية في جمهوريتي دونيتسك لوهانسك الشعبيتين وأوكرانيا، وأن روسيا ماضية في تحقيق جميع أهدافها ومهامها.

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