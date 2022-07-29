15 قتيلا بفيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية

المصدر: وام

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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات التي تجتاح شرق ولاية كنتاكي الأمريكية بعد أمطار غزيرة استمرت أياما وغمرت مياهها المنازل واجتاحت الطرق وأدت لفيضان مياه الأنهار والجداول.

و قال ندي بشير حاكم ولاية كنتاكي اليوم في مقطع فيديو على تويتر "فقدنا ما لا يقل عن 15 شخصا من سكان كنتاكي لكن هذا العدد سيزداد وربما أكثر من الضعف"، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل وشركة.

وقالت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية إن التحذيرات من الفيضانات ظلت سارية على مدار اليوم بالنسبة للنصف الشرقي من الولاية وكذلك شمال شرق ولاية تنيسي وغرب ولاية وست فرجينيا، حيث من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من المطر إلى زيادة المياه بالممرات المائية التي تجاوزت بالفعل مراحل الفيضان.



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