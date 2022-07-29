تخلى عن "السويسرية".. بوتين يظهر بساعة روسية جديدة

المصدر: البيان

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ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخراً، مرتديا ساعة جديدة في يده.

وذكرت صفحات إعلامية روسية، أن الساعة الجديدة التي يرتديها بوتين حلت مكان الساعة السويسرية القديمة المعتادة، والتي رافقته طويلا.

وبحسب المصادر والصور، فإن الساعة الجديدة لبوتين هي ساعة تحمل علامة تجارية تسمى " Imperial Peterhof Factory" التابعة لمصنع ساعات "راكيتا" الروسي، وفق "سبوتنيك".

وفي سياق متصل، ذكرت الشركة المصنعة أن الزبون قادر على اختيار نوع الأحجار واللون والمعدن المناسب، كما يمكن للزبون طلب إنتاج ساعة بمميزات خاصة تحمل أحرف أو شعارات.

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