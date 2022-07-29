«الخارجية الروسية»: لا اتفاق بين موسكو وواشنطن حول تبادل سجناء

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب )

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها قالت إنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن»، وذلك بعد إعلان واشنطن أنها قدمت «عرضاً جوهرياً» في موسكو. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان إن المفاوضات «تجريها السلطات المختصة، ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن». وأضافت أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين أمرا بإجراء محادثات لتبادل السجناء، موضحة أن هذه المسألة تطرح باستمرار منذ قمتهما في يونيو 2021 في جنيف.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أول من أمس، أنه سيتحدث في الأيام المقبلة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة عرض أمريكي من أجل التوصل إلى الإفراج عن أمريكيين لدى موسكو. وقال إنه إثارة قضية تشكل أولوية بالنسبة لنا، تحرير بول ويلان، وبريتني غراينر، الموقوفين واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما وفق قوله.

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